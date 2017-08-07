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«Барселона» не будет выплачивать «Сантосу» процент от трансфера Неймара

Источник:  Газета.RuКомментарии

Испанская «Барселона» не намерена выплачивать бразильскому «Сантосу» процент с перехода нападающего Неймара во французкий «ПСЖ».

Как сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на Marca, руководство «Сантоса» планирует получить от «Барселоны» около девяти миллионов евро за трансфер Неймара.

Однако руководство каталонского коллектива придерживается мнения, что трансфера по факту не случилось, так как Неймар выкупил свой контракт самостоятельно и подписал соглашение с парижским клубом в качестве свободного агента.

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