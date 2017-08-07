Александр Панов: Не буду писать заявление в полицию

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов заявил, что не будет писать заявление в полицию после избиения болельщиками сине-бело-голубых.

«Ничего страшного не было. Конкретного нападения не было, исподтишка пытались, а так все нормально. В полицию обращаться не буду. Не жалею ли, что был в атрибутике «Спартака»? Нет, не жалею. Я никогда в своей жизни ни о чем не жалею. Я гулял и пришел на матч в атрибутике той команды, которую я поддерживаю.

Я плохого про «Зенит» никогда не говорил и говорить не буду. Просто я не болею за них, это нормальное явление. Живя в Москве, болеть за «Зенит» не каждый может. Мне нравится то направление, которое я выбрал. Я буду болеть и поддерживать красно-белых», - цитирует Панова «Р-Спорт».