Гарай может стать игроком «Спартака»
Источник: Super DeporteКомментарии
Защитник испанской «Валенсии» Эсекиэль Гарай может стать игроком московского «Спартака».
Как сообщает Superdeporte, руководство «летучих мышей» планирует выручить на продаже защитника около 25-ти миллионов евро.
Отмечается, что Гарай не против своего возвращения в чемпионат России.
Напомним, что ранее с 2014 по 2016 год Гарай выступал в составе «Зенита», проведя 75 матчей.
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