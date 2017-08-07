Гарай может стать игроком «Спартака»

читайте также

Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Эффект Неймара». «Гремио» ждет от «Спартака» 25 миллионов за Луана «Гремио» подтвердил переговоры со «Спартаком» по 24-летнему нападающему Луану и ждет предложения в 25 миллионов евро.

Москалев обслужит матч «Тосно» – ЦСКА вместо Турбина. Арбитры 5-го тура РФПЛ РФС опубликовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах пятого тура чемпионата России.

Александр Панов: Не буду писать заявление в полицию Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов заявил, что не будет писать заявление в полицию после избиения болельщиками сине-бело-голубых.