Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гарай может стать игроком «Спартака»

Источник:  Super DeporteКомментарии

Защитник испанской «Валенсии» Эсекиэль Гарай может стать игроком московского «Спартака».

Как сообщает Superdeporte, руководство «летучих мышей» планирует выручить на продаже защитника около 25-ти миллионов евро.

Отмечается, что Гарай не против своего возвращения в чемпионат России.

Напомним, что ранее с 2014 по 2016 год Гарай выступал в составе «Зенита», проведя 75 матчей.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Эффект Неймара». «Гремио» ждет от «Спартака» 25 миллионов за Луана«Эффект Неймара». «Гремио» ждет от «Спартака» 25 миллионов за Луана«Гремио» подтвердил переговоры со «Спартаком» по 24-летнему нападающему Луану и ждет предложения в 25 миллионов евро.Москалев обслужит матч «Тосно» – ЦСКА вместо Турбина. Арбитры 5-го тура РФПЛРФС опубликовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах пятого тура чемпионата России.Александр Панов: Не буду писать заявление в полициюБывший нападающий «Зенита» Александр Панов заявил, что не будет писать заявление в полицию после избиения болельщиками сине-бело-голубых.Никита Симонян: «Спартак» просто оказался не готов к такому серьезному матчуПервый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями от матча четвертого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1).
Баскетбол
Тимофей Мозгов: Присутствие Шведа на Евробаскете очень важно
Бокс
Сергей Ковалев: В свою эпоху Кличко был самым лучшим
Бокс
Руслан Проводников: Поединок с Брэдли войдет в историю бокса
Футбол
Константин Лепехин: Какие претензии к Манчини? Он дает результат
все новости
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Эсекиэль Гарай
Эсекиэль Гарайвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы