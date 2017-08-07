Президент «ПСЖ» раскрыл подробности перехода Неймара

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поведал о нюансах перехода нападающего Неймара из «Барселоны».

«Когда Профессиональная футбольная лига Испании пыталась заблокировать трансфер Неймара, мне позвонили из «Барселоны» и сказали: «Давайте вместе решим вопрос». Я сказал, что мы готовы. Хочу поблагодарить «Барселону», их президента за то, что они сделали. Это один из лучших клубов в мире.

«Понадобился год, чтобы распланировать, как мы будем вести переговоры с «Барселоной». Две недели назад мы взялись за дело. Было очень сложно осуществить трансфер. Мы не спали ночами. Поэтому я благодарю свою команду за проделанную работу. Многие не хотели браться за нее, но у нас была цель, и мы добились своего», - приводит слова Аль-Хелаифи RT со ссылкой на Goal.