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Москалев обслужит матч «Тосно» – ЦСКА вместо Турбина. Арбитры 5-го тура РФПЛ

Источник:  РФСКомментарии

РФС опубликовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах пятого тура чемпионата России.

8 августа (вторник)

«СКА-Хабаровск» – «Анжи»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Амкар» – «Уфа»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

9 августа (среда)

«Урал» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Тосно» – ЦСКА: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).  

«Спартак» – «Арсенал»: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Ростов» – «Динамо»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

10 августа (четверг)

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

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