Арестован второй подозреваемый в убийстве борца Власко

В Бурятии задержан второй подозреваемый в убийстве борца Юрия Власко, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на RT.

«В Улан-Удэ по подозрению в убийстве на побережье Байкала известного спортсмена задержан еще один местный житель.

Обоим задержанным уже предъявлено предварительное обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает официальный сайт следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия.