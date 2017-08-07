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Арестован второй подозреваемый в убийстве борца Власко

Источник:  Газета.RuКомментарии

В Бурятии задержан второй подозреваемый в убийстве борца Юрия Власко, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на RT.

«В Улан-Удэ по подозрению в убийстве на побережье Байкала известного спортсмена задержан еще один местный житель.

Обоим задержанным уже предъявлено предварительное обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает официальный сайт следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия.

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