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Российская пара Лямин/Красильников завоевала бронзу чемпионата мира в Австрии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская пара Никита Лямин – Вячеслав Красильников завоевала «бронзу» чемпионата мира в Австрии, победив в матче за третье место голландский тандем Мартен Ван Гардерен – Кристиан Варенхорст – 21:17, 21:17.

Наши команды не поднимались на пьедестал чемпионатов мира ровно 10 лет – в 2007-м Дмитрий Барсук и Игорь «Базука» Колодинский взяли «серебро» на аналогичном турнире в Гштааде (Швейцария). При этом заметим, что Лямин и Красильников вместе выступают только первый сезон. В чемпионате России они представляют Краснодар (ВК «Динамо» и ЦОП по ПВС соответственно).

МУЖЧИНЫ

Полуфинал

Андре/Эвандро (Бразилия) – Ван Гардерен/Варенхорст (Голландия) – 21:15, 21:13

Допплер/Хорст (Австрия) – Красильников/Лямин (РОССИЯ) – 22:20, 21:19

Время матча – 0:48.

Допплер 24, Хорст 14 (эйсы 4) – Лямин 20 (блок 3), Красильников 9

Ошибки соперника – 5:10.

Матч за третье место

Красильников/Лямин (РОССИЯ) – Ван Гардерен/Варенхорст (Голландия) – 21:17, 21:17

Время матча – 0:42

Лямин 19, Красильников 10 – Ван Гардерен 17, Варенхорст 10

Ошибки соперника – 13:7.

ФИНАЛ

Андре/Эвандро (Бразилия) – Допплер/Хорст (Австрия) –23:21, 22:20. Одним из арбитров финального матча был россиянин Роман Пристовакин.

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