Мугуруса обошла Плишкову в чемпионской гонке WTA, Павлюченкова – 12-я, Макарова – 35-я

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, дошедшая до полуфинала турнира WTA в Стэнфорде, поднялась на второе место в чемпионской гонке, опередив Каролину Плишкову из Чехии.

Анастасия Павлюченкова приблизилась к первой десятке и теперь занимает 12-е место. Победительница турнира Citi Open в Вашингтоне Екатерина Макарова поднялась на 19 позиций и расположилась на 35-м месте, следом за Дарьей Касаткиной.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова, одержавшая одну победу на турнире в Стэнфорде, переместилась на 114-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

Версия от 7 августа

1. (1) Симона Халеп (Румыния) – 4080

2. (3) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3978

3. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 3827

4. (4) Винус Уильямс (США) – 3667

5. (5) Элина Свитолина (Украина) – 3570

6. (6) Джоанна Конта (Великобритания) – 3455

7. (7) Каролин Возняцки (Дания) – 3396

8. (8) Елена Остапенко (Латвия) – 3362

9. (9) Кристина Младенович (Франция) – 2867

10. (10) Светлана Кузнецова (Россия) – 2585

11. (16) Коко Вандевеге (США) – 1972

12. (14) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1807

13. (11) Анастасия Севастова (Латвия) – 1782

14. (12) Елена Веснина (Россия) – 1725

15. (13) Каролин Гарсия (Франция) – 1710

16. (15) Анжелик Кербер (Германия) – 1679

17. (17) Кики Бертенс (Голландия) – 1498

18. (18) Шуай Пэн (Китай) – 1481

19. (19) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) – 1480

20. (20) Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 1479

...34. (33) Дарья Касаткина (Россия) – 1023

35. (54) Екатерина Макарова (Россия) – 1019

...55. (53) Наталья Вихлянцева (Россия) – 794

...70. (66) Екатерина Александрова (Россия) – 611

...76. (73) Евгения Родина (Россия) – 586

...114. (128) Мария Шарапова (Россия) – 365