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Мугуруса обошла Плишкову в чемпионской гонке WTA, Павлюченкова – 12-я, Макарова – 35-я

Источник:  WTAКомментарии

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, дошедшая до полуфинала турнира WTA в Стэнфорде, поднялась на второе место в чемпионской гонке, опередив Каролину Плишкову из Чехии.

Анастасия Павлюченкова приблизилась к первой десятке и теперь занимает 12-е место. Победительница турнира Citi Open в Вашингтоне Екатерина Макарова поднялась на 19 позиций и расположилась на 35-м месте, следом за Дарьей Касаткиной.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова, одержавшая одну победу на турнире в Стэнфорде, переместилась на 114-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA
Версия от 7 августа

1. (1) Симона Халеп (Румыния) – 4080
2. (3) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3978
3. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 3827
4. (4) Винус Уильямс (США) – 3667
5. (5) Элина Свитолина (Украина) – 3570
6. (6) Джоанна Конта (Великобритания) – 3455
7. (7) Каролин Возняцки (Дания) – 3396
8. (8) Елена Остапенко (Латвия) – 3362
9. (9) Кристина Младенович (Франция) – 2867
10. (10) Светлана Кузнецова (Россия) – 2585
11. (16) Коко Вандевеге (США) – 1972
12. (14) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1807
13. (11) Анастасия Севастова (Латвия) – 1782
14. (12) Елена Веснина (Россия) – 1725
15. (13) Каролин Гарсия (Франция) – 1710
16. (15) Анжелик Кербер (Германия) – 1679
17. (17) Кики Бертенс (Голландия) – 1498
18. (18) Шуай Пэн (Китай) – 1481
19. (19) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) – 1480
20. (20) Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 1479
...34. (33) Дарья Касаткина (Россия) – 1023
35. (54) Екатерина Макарова (Россия) – 1019
...55. (53) Наталья Вихлянцева (Россия) – 794
...70. (66) Екатерина Александрова (Россия) – 611
...76. (73) Евгения Родина (Россия) – 586
...114. (128) Мария Шарапова (Россия) – 365

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