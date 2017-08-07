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«Утрехт» – «Зенит». Первый матч состоится в Петербурге

Источник:  ТАССКомментарии

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» пройдет в Петербурге.

- Было принято решение поменять матчи местами, и теперь первый матч «Зенит» проведет дома. Точная дата матча и время его начала будут определены 8 августа, - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Напомним, изначально встреча должна была пройти в Нидерландах 17 августа, ответная игра - 24 числа в Петербурге. 

В третьем квалификационном раунде подопечные Роберто Манчини прошли израильскую «Бней Иегуду» (2:0, 0:1). «Утрехт» начал борьбу за путевку в групповой этап со второго раунда, в котором голландцы одолели мальтийскую «Валетту» (0:0, 3:1). В следующем круге команда оказались сильнее польского «Леха» (0:0, 2:2 - г.в.).

Голосование: Пройдет ли «Зенит» «Утрехт»?


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