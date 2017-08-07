Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сонг может уйти из «Рубина» и стать одноклубником Это’о

Источник:  «Реальное время»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг может продолжить карьеру в «Антальяспоре», сообщает «Реальное время».

«Рубин» рассматривает вариант продажи 29-летнего камерунца из-за его высокой зарплаты. А вырученные средства помогут клубу в ситуации с финансовым fair play. Однако трансфер состоится, если «Антальяспор» сможет потянуть трансферную стоимость игрока.

Напомним, в июле 2016 года Сонг перешел в «Рубин» на правах свободного агента, перед этим разорвав контракт с «Барселоной».

В минувшем сезоне Сонг провел 16 матчей в премьер-лиге, а в нынешнем чемпионате выходил на поле в трех матчах и забил один гол.

Добавим, что «Антальяспор» занял пятое место в предыдущем чемпионате Турции. За команду играет камерунский форвард Самюэль Это’о.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Итальянского физрука на выход!» Реакция фанатов «Спартака» на разгром«Итальянского физрука на выход!» Реакция фанатов «Спартака» на разгром«Советский спорт» зачитывается гостевой книгой фанатов московского «Спартака» после разгрома, который красно-белым учинил «Зенит».«Лацио» интересуется ЛодыгинымГолкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Tuttosport.«Краснодар» и «Зенит» хотели приобрести игрока «Спортинга» МедейрушаПолузащитник «Спортинга» Юри Медейруш мог продолжить карьеру в «Зените» или «Краснодаре», сообщает издание O Jogo.«Зенит» следит за защитником «Тамбова» БыстровымКак сообщает «Матч ТВ», защитник «Тамбова» Марат Быстров попал в сферу интересов «Зенита».
Футбол
Сергей Фурсенко: Кокорин будет лучшим футболистом России
Велошоссе
Контадор объявил о завершении карьеры после «Вуэльты»
Футбол
Андрей Будогосский: Работа Николаева будет рассмотрена на комиссии РФС
Плавание
Аркадий Вятчанин стал гражданином США
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Алекс Сонг
Алекс Сонгвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы