Сонг может уйти из «Рубина» и стать одноклубником Это’о
Источник: «Реальное время»Комментарии
Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг может продолжить карьеру в
«Антальяспоре», сообщает «Реальное время».
«Рубин» рассматривает вариант
продажи 29-летнего камерунца из-за его высокой зарплаты. А вырученные средства
помогут клубу в ситуации с финансовым fair
play. Однако трансфер состоится, если «Антальяспор» сможет
потянуть трансферную стоимость игрока.
Напомним, в июле 2016 года Сонг
перешел в «Рубин» на правах свободного агента, перед этим разорвав контракт с «Барселоной».
В минувшем сезоне Сонг провел 16
матчей в премьер-лиге, а в нынешнем чемпионате выходил на поле в трех матчах и
забил один гол.
Добавим, что «Антальяспор» занял
пятое место в предыдущем чемпионате Турции. За команду играет камерунский
форвард Самюэль Это’о.
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