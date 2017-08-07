Сонг может уйти из «Рубина» и стать одноклубником Это’о

Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг может продолжить карьеру в «Антальяспоре», сообщает «Реальное время».

«Рубин» рассматривает вариант продажи 29-летнего камерунца из-за его высокой зарплаты. А вырученные средства помогут клубу в ситуации с финансовым fair play. Однако трансфер состоится, если «Антальяспор» сможет потянуть трансферную стоимость игрока.

Напомним, в июле 2016 года Сонг перешел в «Рубин» на правах свободного агента, перед этим разорвав контракт с «Барселоной».

В минувшем сезоне Сонг провел 16 матчей в премьер-лиге, а в нынешнем чемпионате выходил на поле в трех матчах и забил один гол.

Добавим, что «Антальяспор» занял пятое место в предыдущем чемпионате Турции. За команду играет камерунский форвард Самюэль Это’о.

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