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Аркадий Вятчанин стал гражданином США

Источник:  RT на русскомКомментарии

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России по плаванию Аркадий Вятчанин получил американское гражданство.

Как сообщает RT со ссылкой на  Swim Swam, Вятчанин стремился получить возможность выступать за сборную США после неудачной попытки начать выступления за национальную команду Сербии.

Отмечается, что из-за отказа Международной федерации плавания (FINA) в допуске пловца к выступлению за сербскую команду он был вынужден пропустить Олимпиаду-2016.

Вятчанин стал бронзовым призером Игр 2008 года в Пекине в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров. Пловец завершил выступления за сборную России в 2013 году.

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