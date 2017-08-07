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Андрей Будогосский: Работа Николаева будет рассмотрена на комиссии РФС

Источник:  ТАССКомментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что контрольно-квалификационная комиссия рассмотрит работу арбитра Алексея Николаева в матче между «Краснодаром» и «Уралом».

Знаю, что есть претензия со стороны президента «Урала» Григория Викторовича Иванова, я с ним вчера разговаривал. Согласно конвенции УЕФА, мы не контактируем напрямую с клубами, а взаимодействуем с лигами. Если она обратится к нам с просьбой рассмотреть эти эпизоды, то мы это сделаем.

Но хочу сказать, что на контрольно-квалификационной комиссии мы просматриваем практически все матчи, и эта игра не станет исключением, она будет рассмотрена», - цитирует Будогосского ТАСС.

Матч

Краснодар - Урал - 1:1 (0:1)

Голы

Ароян 14 (0:1). Гранквист 90 (1:1 - пен.).

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес (Вандерсон, 62), Гранквист, Классон, Жоаозиньо, Мамаев (Сулейманов, 75), Газинский, Подберёзкин (Перейра, 46), Петров, Каборе

Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Фидлер, Емельянов (Бавин, 78), Бикфалви (Чантурия, 86), Кулаков, Григорьев (Лунгу, 58), Димитров, Ильин

Предупреждения:

нет - Фидлер, 13

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

06 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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