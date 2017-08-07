Андрей Будогосский: Работа Николаева будет рассмотрена на комиссии РФС

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что контрольно-квалификационная комиссия рассмотрит работу арбитра Алексея Николаева в матче между «Краснодаром» и «Уралом».

Знаю, что есть претензия со стороны президента «Урала» Григория Викторовича Иванова, я с ним вчера разговаривал. Согласно конвенции УЕФА, мы не контактируем напрямую с клубами, а взаимодействуем с лигами. Если она обратится к нам с просьбой рассмотреть эти эпизоды, то мы это сделаем.

Но хочу сказать, что на контрольно-квалификационной комиссии мы просматриваем практически все матчи, и эта игра не станет исключением, она будет рассмотрена», - цитирует Будогосского ТАСС.