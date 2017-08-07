Контадор объявил о завершении карьеры после «Вуэльты»

Двукратный победитель «Тур де Франс» Альберто Контадор объявил о том, что завершит карьеру после выступления на заключительном Гранд-туре этого сезона «Вуэльте».

«Я хочу рассказать вам о двух вещах, – сказал 34-летний испанец в видеообращении в инстаграме. – Первая – я буду участвовать в «Вуэльте», которая стартует 19 августа. И вторая – это будет моя последняя гонка в качестве профессионального велогонщика.

Я говорю об этом с радостью, без всякого сожаления. Это хорошо обдуманное решение. Нет способа завершить карьеру лучше, чем в домашней гонке. Думаю, это будут три интересные недели. С нетерпением жду, когда они начнутся. Увидимся 19 августа».

Gracias a tod@s! Thanks to all! Публикация от Alberto Contador (@acontadoroficial) Авг 7 2017 в 1:39 PDT

Контадор побеждал в «Вуэльте» три раза (2008, 2012, 2014). Добавим, что в нынешнем сезоне испанец выступает за американскую команду Trek–Segafredo.