Сергей Фурсенко: Кокорин будет лучшим футболистом России

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от матча четвертого тура РФПЛ против «Спартака» (5:1).

- Могу только кричать «ура»! Вся наша вера в результат оправдалась. Играли самым сильным составом и переиграли «Спартак» по всем статьям.

- Стадион «Санкт-Петербург» собрал более 53 тысяч болельщиков. Может ли еще больше?

- Да, ведь были некие вырезки. С другими командами точно будет больше.

- Перед началом сезона вы отмечали Александра Кокорина, он забил четвертый гол в сезоне. Вы особенно рады его прогрессу?

- Конечно. Он очень талантливый человек, футболист. Он в себя поверил, Кокорин будет лучшим футболистом страны.

- Вы довольны тем, как прогрессирует команда под руководством Манчини?

- Два месяца всего прошло. Роберто – фантастический специалист, он сумел сплотить коллектив и за короткое время сыграть, - приводит слова Фурсенко официальный сайт «Зенита».

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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».