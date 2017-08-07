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Сергей Фурсенко: Кокорин будет лучшим футболистом России

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от матча четвертого тура РФПЛ против «Спартака» (5:1).

- Могу только кричать «ура»! Вся наша вера в результат оправдалась. Играли самым сильным составом и переиграли «Спартак» по всем статьям.

- Стадион «Санкт-Петербург» собрал более 53 тысяч болельщиков. Может ли еще больше?
- Да, ведь были некие вырезки. С другими командами точно будет больше.

- Перед началом сезона вы отмечали Александра Кокорина, он забил четвертый гол в сезоне. Вы особенно рады его прогрессу?
- Конечно. Он очень талантливый человек, футболист. Он в себя поверил, Кокорин будет лучшим футболистом страны.

- Вы довольны тем, как прогрессирует команда под руководством Манчини?
- Два месяца всего прошло. Роберто – фантастический специалист, он сумел сплотить коллектив и за короткое время сыграть, - приводит слова Фурсенко официальный сайт «Зенита». 

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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом». 

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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