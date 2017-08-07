Сергей Фурсенко: Кокорин будет лучшим футболистом России
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от матча четвертого тура РФПЛ против «Спартака» (5:1).
- Могу только кричать «ура»! Вся наша вера в результат
оправдалась. Играли самым сильным составом и переиграли «Спартак» по всем
статьям.
- Стадион «Санкт-Петербург» собрал более 53 тысяч
болельщиков. Может ли еще больше?
- Да, ведь были некие вырезки. С другими командами точно будет больше.
- Перед началом сезона вы отмечали Александра Кокорина, он
забил четвертый гол в сезоне. Вы особенно рады его прогрессу?
- Конечно. Он очень талантливый человек, футболист. Он в себя поверил, Кокорин будет лучшим футболистом страны.
- Вы довольны тем, как прогрессирует команда под
руководством Манчини?
- Два месяца всего прошло. Роберто – фантастический специалист, он сумел сплотить коллектив и за короткое время сыграть, - приводит слова Фурсенко официальный сайт «Зенита».
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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.
После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.
Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция