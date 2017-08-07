«Зенит» следит за защитником «Тамбова» Быстровым

Как сообщает «Матч ТВ», защитник «Тамбова» Марат Быстров попал в сферу интересов «Зенита».

По информации источника, 25-летнего футболиста на матче 6-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Тамбовом» (0:1) просматривал спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Тосно», ЦСКА и «Локомотива». В сезоне-2017/18 Быстров провел шесть матчей и отметился одним голом. В «Тамбов» защитник перешел зимой 2017 года из «Челябинска». Его контракт с клубом истекает 30 июня 2019 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

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