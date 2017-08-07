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Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов сборной

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация может ввести контракты для членов сборной в целях соблюдения дисциплины.

«Каждый спортсмен, который выступает в сборной, должен подписывать контракт. Это необходимо для того, чтобы у него была ответственность, и чтобы он обязательно приезжал на сборы. Мы сделаем такую вещь от федерации», - цитирует Кремлева ТАСС.

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