Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов сборной
Источник: ТАССКомментарии
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация может ввести контракты для членов сборной в целях соблюдения дисциплины.
«Каждый спортсмен, который выступает в сборной, должен подписывать контракт. Это необходимо для того, чтобы у него была ответственность, и чтобы он обязательно приезжал на сборы. Мы сделаем такую вещь от федерации», - цитирует Кремлева ТАСС.
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