Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов сборной

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация может ввести контракты для членов сборной в целях соблюдения дисциплины.

«Каждый спортсмен, который выступает в сборной, должен подписывать контракт. Это необходимо для того, чтобы у него была ответственность, и чтобы он обязательно приезжал на сборы. Мы сделаем такую вещь от федерации», - цитирует Кремлева ТАСС.