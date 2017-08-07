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«Краснодар» и «Зенит» хотели приобрести игрока «Спортинга» Медейруша

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  O JogoКомментарии

Полузащитник «Спортинга» Юри Медейруш мог продолжить карьеру в «Зените» или «Краснодаре», сообщает издание O Jogo. 

- Я представил клубу предложения от «Зенита» (12 миллионов евро), «Ромы» (10 млн.), «Сельты» (10 млн.) и «Краснодара» (8 млн.). «Спортинг» отверг все четыре. Мне сказали, что хотят сохранить игрока в команде, - сказал агент полузащитника Нельсон Алмейда.  

Прошлый сезон Медейруш провел на правах аренды в «Боавиште». В контракте со «Спортингом» у него прописана сумма выкупа в 60 миллионов евро. 
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