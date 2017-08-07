«Краснодар» и «Зенит» хотели приобрести игрока «Спортинга» Медейруша

Полузащитник «Спортинга» Юри Медейруш мог продолжить карьеру в «Зените» или «Краснодаре», сообщает издание O Jogo.

- Я представил клубу предложения от «Зенита» (12 миллионов евро), «Ромы» (10 млн.), «Сельты» (10 млн.) и «Краснодара» (8 млн.). «Спортинг» отверг все четыре. Мне сказали, что хотят сохранить игрока в команде, - сказал агент полузащитника Нельсон Алмейда.

Прошлый сезон Медейруш провел на правах аренды в «Боавиште». В контракте со «Спортингом» у него прописана сумма выкупа в 60 миллионов евро.