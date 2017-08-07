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Эррани сдала положительный допинг-тест на анастрозол

Источник:  Corriere della SeraКомментарии

98-я ракетка мира Сара Эррани подозревается в употреблении допинга. По данным издания Corriere della Sera, в допинг-пробе 30-летней итальянской теннисистки, которую она сдала в начале года, обнаружен гормональный стимулятор анастрозол.

Ожидается, что в ближайшее время Эррани выступит с заявлением и объяснит, как запрещенное вещество попало в ее организм.

На прошлой неделе Эррани играла на турнире Citi Open в Вашингтоне и дошла до второго круга, где проиграла Осиан Доден из Франции.

Напомним, лучшим результатом Эррани на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде является выход в финал «Ролан Гаррос» в 2012 году. При этом в парном разряде она побеждала на всех турнирах «Большого шлема», а в 2012 году занимала первое место в парном рейтинге.

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