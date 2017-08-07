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«Лацио» интересуется Лодыгиным

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Tuttosport.

По данным источника, римский клуб ищет вратаря, который может составить конкуренцию Томасу Стракоше.

Напомним, 27-летний Лодыгин проводит пятый сезон в «Зените», куда перешел в 2013 году из «Ксанти».

За четыре года голкипер провел 100 матчей в премьер-лиге. В марте Лодыгин перестал попадать в стартовый состав команды.

В нынешнем сезоне Лодыгин оставался в запасе во всех четырех играх «Зенита» в премьер-лиге, но сыграл в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегудой» (0:1).

Добавим, что в минувшем сезоне «Лацио» занял в серии A пятое место.

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