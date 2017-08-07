Представитель Лодыгина: Юрий недоволен своим положением в «Зените»

Агент Хельмут Рихтер, представляющий интересы голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, поделился мнением о возможном уходе вратаря из петербургского клуба.

- Он недоволен своим положением в «Зените». Главной причиной является отсутствие игровой практики. Сейчас он второй вратарь в питерской команде из-за чего перестал вызываться в национальную сборную. Игроку нужна практика, чтобы расти в профессиональном плане, и Юрий хочет ее получать. Не могу комментировать, есть ли у Лодыгина предложения, но до закрытия трансферного окна еще практически месяц, поэтому все может быть. Сейчас у Юры контракт с «Зенитом» еще на два года, поэтому никаких комментариев относительно его трансферов я вам давать не могу, - приводит слова Рихтера ТАСС.

Напомним, ранее СМИ сообщили об интересе к Лодыгину со стороны «Лацио».

В сезоне-2017/18 Лодыгин провел один матч в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда» (0:1). Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2019 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

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