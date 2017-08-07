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Шведский «Краунс» планирует вступить в КХЛ в сезоне 2018/2019 и играть в Эстонии

Источник:  AftonbladetКомментарии

Шведский «Краунс» может начать играть в КХЛ в сезоне 2018/2019. Первым шагом на пути вступления в лигу стало приобретение клубом прав на проведение турниров в странах Балтии.

«При самом благоприятном сценарии, «Краунс» вступит в КХЛ в 2018 году», – приводит Aftonbladet слова основателя клуба Лейфа Карлссона.

Ожидается, что «Краунс» будет играть в КХЛ в Таллине в Tondiraba Ice Hall, который вмещает 7700 зрителей.

В данный момент руководство «Краунса» расширяет свое присутствие в Прибалтике. Согласно подписанному контракту, «Краунс» проведет за три года девять турниров. По задумке на каждый из них будет приглашаться шведская команда третьего по силе шведского дивизиона, которая сыграет с соперниками из Латвии, Литвы и Эстонии.

Первый турнир планируется провести 25-27 августа в Таллине с участием «Хаммарбю».

«Посмотрим, что получится у «Хаммарбю, – сказал Карлссон. – Следующий турнир пройдет в ноябре. Пока неясно, какая из шведских команд приедет на него. Будет здорово, если мы сможем собрать сборную из игроков стокгольмских клубов дивизиона I».

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