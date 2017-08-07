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Сборная России не смогла выйти на Overwatch World Cup 2017

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Сборная России не смогла пробиться на чемпионате мира по Overwatch.

В матче за выход на чемпионат россияне уступили Южной Кореи со счетом 0:3.

Команда заработала 9 000 долларов за выступление на квалификации.

В другом полуфинале сборная Канады обыграла Нидерланды со счетом 3:0.

Ранее на Overwatch World Cup 2017 пробились Франция, Китай, Швеция и Австралия. Последняя квалификация пройдет в Бербанке с 10 по 14 августа.

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