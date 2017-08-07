Сборная России не смогла выйти на Overwatch World Cup 2017

Александр «XBOCT» Дашкевич: Скорее всего, возьмём пять человек из СНГ Тренер состава Natus Vincere по Dota 2 Александр «XBOCT» Дашкевич в интервью Cybersport.com рассказал о возвращении в Na'Vi, а также поведал о своих обязанностях.