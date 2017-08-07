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Борис Майоров: Мне корейцы на Кубке Первого канала неинтересны. Скорее, любопытны

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о неожиданных результатах контрольных матчей сборной Кореи с российскими клубами.

- Я бы не придавал большое значение матчам «Адмирала» со сборной Кореи, которые прошли в равной борьбе (Счет 5:3 и 3:2 в пользу россиян. – Прим. ред.), - рассуждает Борис Майоров. - Они не говорят ни об уровне «Адмирала», ни о силе корейцев. Просто сейчас такое время, когда игроки находятся под нагрузкой. Вот выйдет из-под нее «Адмирал» – тогда и посмотрим, сколько его игроки корейцам шайб забросят. А в июле в выступлении команд возможны удивительные перепады.

Хотя понятно, что корейцы этими матчами уже начали свою подготовку к Олимпиаде-2018. Они и у нас на Кубке Первого канала выражали желание сыграть. Но я не скажу, что мне поединки с их участием будут интересны. Скорее – любопытны.


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