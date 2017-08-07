«Метрострой»: Сделаем все возможное, чтобы даже в ливни крыша «Санкт-Петербурга» не текла

Пресс-секретарь «Метростроя», который выступил генподрядчиком стадиона «Санкт-Петербург», Екатерина Гигиняк заявила, что компания намерена предотвратить возможные протечки в раздвижной крыше арены.

В первый раз протечка крыши стадиона произошла 22 июля во время матча «Зенит» – «Рубин», накануне во время матча со «Спартаком» крыша арены снова протекла.

Отметим, что несмотря на сильный дождь с градом крышу стадиона закрывать не стали.

«Надо понимать, что есть плановая эксплуатация, а есть форс-мажор. Вчерашняя погода и до этого – она относится больше к форс-мажору. Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы даже в такие ливневые условия крыша не текла. Насколько это возможно, покажет то, когда мы проведем все запланированные мероприятия, ремонтные работы идут по плану», – приводит ТАСС слова Гигиняк.

Добавим, что матч «Зенит» – «Спартак» посетило 53 359 зрителей.