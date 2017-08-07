Александр «XBOCT» Дашкевич: Скорее всего, возьмём пять человек из СНГ

Тренер состава Natus Vincere по Dota 2 Александр «XBOCT» Дашкевич в интервью Cybersport.com рассказал о возвращении в Na'Vi, а также поведал о своих обязанностях.



«Вся моя карьера связана с Na'Vi, так что вернуться очень здорово. Сейчас у них проблемы, и я попытаюсь их решить. На самом деле, до того, как меня пригласили в Na'Vi, я получал предложения от других команд. Всегда отказывался, потому что не хотел работать со случайными людьми. В Na'Vi я знаком со всем персоналом и большинством игроков. Быть здесь очень привычно, и я попробую помочь организации стать лучше. Мы не обсуждали это до ухода, на встречу меня позвали CEO и менеджер. Я поначалу не хотел быть тренером, но их слова убедили меня. Я понял, что могу пригодиться команде.



Я хочу доносить до игроков статистику так, чтобы она была им интересна. Но если им потребуется психологическая поддержка, то я хочу, чтобы они обращались за помощью ко мне. Конечно, я буду больше играть в «Доту», придумывать стратегии и помогать составу расти, особенно в игровом аспекте.



Скорее всего, возьмём пять человек из СНГ. Мне нравится стиль региона, с ним моя карьера вышла на пик. Но я подожду как можно дольше, прежде чем принимать решение о возможных легионерах».



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