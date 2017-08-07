Владимир Быстров перешел в «Тосно»

«Тосно» объявил о подписании бывшего полузащитника «Краснодара» Владимира Быстрова.

- Быстров проведет в команде весь сезон 2017/18, - сообщает клуб из Ленинградской области.

Напомним, «Краснодар» не стал продлевать контракт с 33-летним футболистом. В прошлом сезоне Быстров провел 12 матчей (восемь - в РФПЛ, по два - в Кубке России и Лиге Европы).

Ранее российский игрок выступал за «Зенит», «Спартак» и «Анжи».

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