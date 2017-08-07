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«ПСЖ» может потратить еще 180 миллионов евро на покупку Мбаппе

Источник:  Le ParisienКомментарии

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе остается в сфере интересов «Пари Сен-Жермен», сообщает Le Parisien.

18-летний француз, по планам руководства клуба, может составить атакующее трио команды вместе с Неймаром и Эдинсоном Кавани.

Мбаппе является большим поклонником Неймара, и недавнее приобретение бразильца может помочь уговорить нападающего сделать выбор в пользу «ПСЖ», а не «Реала», который также претендует на него. Стоимость возможного трансфера может составить 180 миллионов евро.

В качестве альтернативы Мбаппе в «ПСЖ» рассматривают полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. С идеей приглашения своего друга может выступить Неймар. Два бразильца играли друг с другом со времен юношеских сборных. Трансферная стоимость Коутиньо меньше, чем у Мбаппе – 100 миллионов евро.

Отметим, что вице-чемпионы Франции не опасаются нарушения финансового fair play, так как собираются выручить значительные средства на продаже игроков. В частности, среди возможных кандидатов на уход из «ПСЖ» называются Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Гжегож Крыховяк, Хесе и Серж Орье.

Напомним, в четверг «ПСЖ» объявил о приобретении форварда «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро. 

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