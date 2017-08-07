Гендиректор «Тосно»: Кто вам сказал, что Карпин мог заменить Парфенова в случае поражения от «Арсенала»?

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал информацию о том, что главный тренер клуба Дмитрий Парфенов мог потерять свой пост, если бы команда уступила в четвертом туре тульскому «Арсеналу».

- Кто вам об этом сказал? Мне звонят журналисты, до меня доходят разные слухи, но, видимо, люди знают больше, чем я. Кредит доверия к Парфенову? Конечно, он есть! - приводит слова Матюшенко Sportbox.ru.

Напомним, по данным «Матч ТВ», главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов мог лишиться работы в случае неудачи в матче 4-го тура РФПЛ от «Арсенала«. Главным кандидатом на смену Парфенову рассматривался Валерий Карпин. 48-летний специалист недавно покинул телеканал «Матч ТВ» из-за желания возобновить тренерскую деятельность.

Тосненцы обыграли туляков со счетом 2:1, одержав первую победу в РФПЛ. Клуб из Ленинградской области с тремя очками идет на двенадцатом месте в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет дома против ЦСКА 9 августа.