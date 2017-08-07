Сергей Фурсенко: «Зенит» сыграет первый матч с «Утрехтом» 16 августа в Голландии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко назвал дату и место проведения первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».

- У нас бумага пришла, что мы 16 августа в 18:00 играем в Голландии, - приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».

Напомним, 7 августа пресс-служба УЕФА сообщила, что первая встреча состоится в Петербурге. Согласно жеребьевке игра должна была пройти 17 августа в Утрехте, ответный матч - 24 числа на поле «Зенита». Позже оба клуба направили в УЕФА письмо с просьбой перенести первую игру с 17 на 16 августа.