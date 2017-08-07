Никита Чернов: Глупо было отказываться от предложения «Урала»

Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал свой переход на правах аренды в «Урал».

– Переход в «Урал» – это новый вызов для меня, – приводит слова Чернова официальный сайт «Енисея». – Хочется получать игровую практику. Думаю, что в «Урале» есть все факторы, которые для меня важны, и здесь я смогу в полной мере проявить себя на поле, сделать что-то полезное для клуба. Буду делать все на благо команды!

– Долго ли велись переговоры о вашем переходе в «Урал»?

– Нет, буквально за три-четыре дня все решилось. Мне сказали в ЦСКА, что есть вариант продолжить карьеру в «Урале». Глупо было отказываться от такого предложения, от клуба премьер-лиги, который, к тому же, возглавляет такой тренер, любящий работать с молодежью. Я долго не колебался. Прислали все бумаги из клуба, и уже через два-три дня поехал сюда.

Напомним, 21-летний Чернов провел минувший сезон также в аренде – в «Енисее», в составе которого провел 28 матчей в ФНЛ.