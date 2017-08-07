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Кирсан Илюмжинов: Комиссия по этике должна разрешить Каспарову сыграть в Сент-Луисе

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов – об участии Гарри Каспарова в турнире в Сент-Луисе.

- Кирсан Николаевич, можно ли назвать участие Каспарова в турнире в Сент-Луисе хотя бы отчасти возвращением? Все-таки до этого он пару раз играл только в блиц-турнирах, а здесь – рапид. Это уже ближе к классике.
- Вопрос с его участием еще должна рассмотреть комиссия по этике. Каспаров ведь отстранен от шахматной деятельности на два года за коррупцию. Его дисквалификация истекает в конце сентября этого года.

- То есть, его еще могут не допустить?
- На этот вопрос должна ответить комиссия по этике.

13-й чемпион мира Гарри Каспаров включен в число участников четвертого этапа Grand Chess Tour, который пройдет в Сент-Луисе с 13 по 17 августа. 10 гроссмейстеров сыграют один круг в рапид и два круга в блиц. В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка.

Общий призовой фонд – 150 тысяч долларов.

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