Абрамович развелся с Жуковой

Владелец «Челси» Роман Абрамович развелся со своей третьей женой Дарьей Жуковой, сообщает Daily Mirror.

«После десяти лет совместной жизни мы приняли непростое решение о разводе, но мы остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые мы развивали вместе.

Мы намерены совместно воспитывать двух наших детей. Также мы продолжим работать как сооснователи Музея современного искусства «Гараж» в Москве и Культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге», – говорится в заявлении Абрамовича и Жуковой.

Отметим, что о свадьбе Абрамовича и Жуковой стало известно два года назад. В статье The Times отмечалось, что пара познакомилась в 2005 году, а поженилась спустя несколько лет.

Добавим, что ранее Абрамович был женат на Ольге Лысовой (1987-1990) и Ирине Маландиной (1991-2007). От второго брака у него пять детей.