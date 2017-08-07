«Матч ТВ» получит 988 миллионов из бюджета на трансляции Универсиады-2019

Правительство России планирует выделить телеканалу «Матч ТВ» почти один миллиард рублей на трансляцию Универсиады-2019 в Красноярске. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

В пояснительной записке говорится, что финансирование проекта пройдет в рамках зарезервированных в бюджете для Минспорта 988 миллионов рублей в 2018–2019 годах.

На эти деньги «Матч ТВ» должен будет организовать штат сотрудников и их проживание, арендовать и приобрести оборудование, арендовать каналы связи, оформить студии, закупить права на чужой контент и провести ряд других мер по технической подготовке трансляции.

Ранее сообщалось, что на проведение Универсиады-2019 из бюджета потратят более 31 миллиарда рублей. На информационную инфраструктуру выделено 286 миллионов рублей.

Напомним, Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 19 марта 2019 года.