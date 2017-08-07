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«Магнитка» победила «Куньлунь Ред Стар» в Сочи

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:1) в матче группы A турнира Sochi Hockey Open в Сочи.

Голы в матче забили Мэтт Эллисон, Ян Коварж и Сергей Мозякин. При счете 0:3 единственный гол в составе китайской команды забил американец Грег Скуайрс, реализовавший большинство.

Напомним, ранее «Металлург» и «Куньлунь» проиграли СКА, который обеспечил себе первое место в группе и участие в финале турнира.

Победитель группы B определится в понедельник в матче олимпийская сборная России – сборная Канады. Начало игры – 18:00 (мск).

Сочи

Sochi Hockey Open

Группа A

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Эллисон (Дронов, Осала), 12:08 (0:1). Коварж (Денисов, Мозякин), 33:22 (0:2). Мозякин (Коварж), 39:39 (0:3). Скуайрс (Ярвинен, Верек), 41:41 (1:3).

Вратари: Хеллберг – Кошечкин.

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