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Таль «Fly» Айзик: Тренер месяц играл на миде, чтобы объяснить Ana некоторые игровые нюансы

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Капитан OG Таль «Fly» Айзик в интервью Cybersport.com рассказал о работе тренера Себастьяна «7ckngMad» Дебса.

«Я очень его уважаю. Он делает куда больше, чем мы его просим. Он не брезгует даже мелочами, работает с каждым игроком индивидуально, помогает нам как команде. Он работает так много, что это ему самому не идет на пользу. Но он безмерно нам помогает, за что мы его сильно уважаем. А тренера важно уважать, потому что иначе ты не будешь его слушаться. Кроме того, у него больше MMR среди всех нас, за исключением  s4 и  Ana. Будь то теория или психологическая помощь игрокам — он все сделает. Он месяц играл на миде, чтобы объяснить Ana некоторые игровые нюансы. Или он просмотрит все пики турнира, выделит всех победителей и у каждого подсмотрит то, что может нам пригодиться. Он на 100% погружен в то, чем занимается. Тем и хорош».

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