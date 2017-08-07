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«Локомотив» заинтересован в форварде турецкого «Османлыспора»

Источник:  ТАССКомментарии

Московский футбольный клуб «Локомотив» проявляет интерес к нападающему турецкого «Османлыспора» Шейку Диабате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в клубе.

По словам источника, у «Локомотива» существует список возможных приобретений, одним из которых является Диабате. 

29-летний малиец выступал за французские «Бордо», «Аяччо» и «Нанси». С января 2017 года выступал за «Метц» на правах аренды, забив восемь мячей за 14 матчей.

Также в число возможных приобретений входят Квинси Мениг и Матео Кассьера из «Аякса», а также Мусса Конате из «Сьона». 

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