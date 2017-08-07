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Панин возвращается в «Нижний Новгород»

Источник:  «Известия»Комментарии

Форвард Вадим Панин продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде», сообщают «Известия».

По информации источника 33-летний игрок, ранее выступавший за УНИКС, подпишет с клубом контракт по схеме «1+1».

«Панин хорошо знаком всем сотрудникам «Нижнего Новгорода», начиная с руководства и заканчивая тренерским штабом, – отметил председатель правления клуба Сергей Панов. – Такой игрок, безусловно, пригодится нашей команде. Однако я пока не готов комментировать его переход как уже завершенное дело».

Напомним, Панин выступал за «Нижний Новгород» с 2011 по 2014 годы, после чего вернулся в УНИКС.

Панин стал четвертым новичком команды в нынешнее межсезонье. Ранее команду Зорана Лукича пополнили сербский форвард Стефан Еловац («Сарагоса») и российские баскетболисты: защитник Артем Комолов («Сахалин») и форвард Александр Захаров («Иркут»).

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