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Александр Панов: «Зенит» с победой, «Спартак» – чемпион

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий сборной России Александр Панов, ставший жертвой оскорблений со стороны фанатов «Зенита» после матча 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:1), поздравил петербургский клуб с победой.

– Дорогие друзья! Благодарю за поддержку, у меня все в порядке. Атмосфера отличная на стадионе. «Зенит» с победой, «Спартак» – чемпион, – написал Панов в своем Twitter.

Напомним, что Панов был на стадионе во время матча команд. Проходившие мимо фанаты сине-бело-голубых оскорбляли бывшего игрока своей команды. Один из них бросил в него небольшой предмет, а другой толкнул в спину.


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