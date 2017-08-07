Александр Панов: «Зенит» с победой, «Спартак» – чемпион
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший нападающий сборной России Александр Панов, ставший жертвой оскорблений со стороны фанатов «Зенита» после матча 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:1), поздравил петербургский клуб с победой.
– Дорогие друзья! Благодарю за поддержку, у меня все в порядке. Атмосфера отличная на стадионе. «Зенит» с победой, «Спартак» – чемпион, – написал Панов в своем Twitter.
Напомним, что Панов был на стадионе во время матча команд. Проходившие мимо фанаты сине-бело-голубых оскорбляли бывшего игрока своей команды. Один из них бросил в него небольшой предмет, а другой толкнул в спину.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!— Александр Панов (@hardcorer1975) 7 августа 2017 г.
БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!
У МЕНЯ ВСЁ В ПОРЯДКЕ!!!
АТМОСФЕРА ОТЛИЧНАЯ НА СТАДИОНЕ!!!
ЗЕНИТ С ПОБЕДОЙ!!!
СПАРТАК ЧЕМПИОН!!! pic.twitter.com/idbQLQ7nul
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