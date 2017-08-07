Коутиньо дал согласие на переход в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо готов перейти в «Барселону», сообщает Sky Sports.

25-летний бразилец не намерен форсировать свой уход из клуба. Таким образом, трансфер состоится, только если на это пойдет руководство «Ливерпуля».

Напомним, в январе Коутиньо подписал новый пятилетний контракт с «красными». В нынешнее межсезонье «Ливерпуль» не раз давал понять, что не собирается продавать полузащитника и уже отклонил одно предложение «Барселоны» в размере 72 миллиона фунтов.

Коутиньо перешел в «Ливерпуль» в 2013 году из «Интера». В минувшем сезоне он провел 31 матч в премьер-лиге, забил 13 голов и сделал семь голевых передач.