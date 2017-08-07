Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Торпедо0 : 0Чертаново
Футбол  Арарат0 : 0Сатурн
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Коутиньо дал согласие на переход в «Барселону»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо готов перейти в «Барселону», сообщает Sky Sports.

25-летний бразилец не намерен форсировать свой уход из клуба. Таким образом, трансфер состоится, только если на это пойдет руководство «Ливерпуля».

Напомним, в январе Коутиньо подписал новый пятилетний контракт с «красными». В нынешнее межсезонье «Ливерпуль» не раз давал понять, что не собирается продавать полузащитника и уже отклонил одно предложение «Барселоны» в размере 72 миллиона фунтов.

Коутиньо перешел в «Ливерпуль» в 2013 году из «Интера». В минувшем сезоне он провел 31 матч в премьер-лиге, забил 13 голов и сделал семь голевых передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛГарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Локомотив» заинтересован в форварде турецкого «Османлыспора»Ранее сообщалось, что бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай может продолжить карьеру в «Спартаке».«ПСЖ» может потратить еще 180 миллионов евро на покупку МбаппеФорвард «Монако» Килиан Мбаппе остается в сфере интересов «Пари Сен-Жермен», сообщает Le Parisien.«Ювентус» не сумел договориться о трансфере Гарая и переключился на КайоТуринский «Ювентус» не договорился с «Валенсией» о переходе защитника Эсекьеля Гарая .Представитель Лодыгина: Юрий недоволен своим положением в «Зените»Агент Хельмут Рихтер, представляющий интересы голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, поделился мнением о возможном уходе вратаря из петербургского клуба.
Футбол
Сергей Фурсенко: Дзюба играет в «Зените», никаких других мыслей у нас нет
Футбол
Коутиньо дал согласие на переход в «Барселону»
Футбол
Александр Панов: «Зенит» с победой, «Спартак» – чемпион
Футбол
«Локомотив» заинтересован в форварде турецкого «Османлыспора»
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньовсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы