Сергей Фурсенко: Дзюба играет в «Зените», никаких других мыслей у нас нет
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент «Зенита»
Сергей Фурсенко высказался о будущем форварда команды Артема Дзюбы.
«Артем Дзюба – член нашей команды. У нас как было к нему хорошее отношение, так и осталось. Он играет в нашей команде, и никаких других мыслей у нас нет», – приводит «Р-Спорт» слова Фурсенко.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард выходил на поле во всех шести матчах команды (четыре – в премьер-лиге, два – в Лиге Европы), но в трех из них – на замену.
Накануне в матче со своей бывшей командой – «Спартаком» – Дзюба вышел на замену на 87-й минуте.
На данный момент на счету Дзюбы 84 матча и 37 голов за «Зенит».
В пятом туре 9 августа «Зенит» сыграет в гостях с «Уралом».
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