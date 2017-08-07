Сергей Фурсенко: Дзюба играет в «Зените», никаких других мыслей у нас нет

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о будущем форварда команды Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба – член нашей команды. У нас как было к нему хорошее отношение, так и осталось. Он играет в нашей команде, и никаких других мыслей у нас нет», – приводит «Р-Спорт» слова Фурсенко.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард выходил на поле во всех шести матчах команды (четыре – в премьер-лиге, два – в Лиге Европы), но в трех из них – на замену.

Накануне в матче со своей бывшей командой – «Спартаком» – Дзюба вышел на замену на 87-й минуте.

На данный момент на счету Дзюбы 84 матча и 37 голов за «Зенит».

В пятом туре 9 августа «Зенит» сыграет в гостях с «Уралом».