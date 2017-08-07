«Ницца» официально объявила о подписании контракта со Снейдером
Источник: ФК «Ницца»Комментарии
Голландский полузащитник Уэсли Снейдер подписал контракт с «Ниццей». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Hello @sneijder101010 ! pic.twitter.com/8UZP90nN4R— OGC Nice 🇬🇧🇺🇸 (@ogcnice_eng) 7 августа 2017 г.
Напомним, по окончании сезона 2016/17 33-летний голландец покинул «Галатасарай» и получил статус свободного агента. В прошедшем чемпионате Турции он забил пять голов в 28 матчах.
Снейдер выиграл Лигу чемпионов-2009/10 в составе «Интера», и также дошел со сборной Голландии до финала чемпионата мира-2010 в ЮАР.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически