«Ницца» официально объявила о подписании контракта со Снейдером

Голландский полузащитник Уэсли Снейдер подписал контракт с «Ниццей». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Напомним, по окончании сезона 2016/17 33-летний голландец покинул «Галатасарай» и получил статус свободного агента. В прошедшем чемпионате Турции он забил пять голов в 28 матчах.

Снейдер выиграл Лигу чемпионов-2009/10 в составе «Интера», и также дошел со сборной Голландии до финала чемпионата мира-2010 в ЮАР.