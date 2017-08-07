«Утрехт» – «Зенит». Определено время начала первого матча

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между голландским «Утрехтом» и петербургским «Зенитом» пройдет 16 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

Игра пройдет на стадионе «Галгенваард» в Утрехте. Как сообщает официальный сайт голландской команды, такое время связано с тем, что игра должна закончиться до начала матчей квалификации Лиги чемпионов. 16 августа в этом турнире пройдут первые встречи раунда плей-офф: «Наполи» – «Ницца», «Истанбул» – «Севилья», «Хапоэль» (Беэр-Шева) – «Марибор», «Селтик» – «Астана» и «Олимпиакос» – «Риека». Все игры начнутся в 21:45.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА перенес первый матч между «Утрехтом» и «Зенитом» с 17 на 16 августа. Голландский клуб просил изменить дату проведения встречи, чтобы не играть свой матч в один день с «Аяксом». Амстердамский клуб 17 августа дома встретится с норвежским «Русенборгом» в матче раунда плей-офф Лиги Европы.