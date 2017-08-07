Владимир Быстров: Я рад, что еще играю в футбол, тем более дома
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Полузащитник Владимир
Быстров прокомментировал свой переход в «Тосно», с которым он подписал
однолетний контракт.
«Безусловно, я рад, что еще играю в футбол, тем более дома. Мы пришли к общему соглашению, и теперь я игрок «Тосно». Ставлю цель порадовать болельщиков и помочь футбольному клубу «Тосно», – приводит «Р-Спорт» слова Быстрова.
Напомним, предыдущие три сезона 33-летний Быстров провел в «Краснодаре». Уроженец Ленинградской области играл в «Зените» в 2002-2005 и 2009-2014 годах.
Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Быстрова дважды стал чемпионом России (2010, 2012).
Добавим, что новичок премьер-лиги «Тосно» в четвертом туре одержал первую победу в турнире, обыграв «Арсенал» (2:1).
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