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Итальянская теннисистка Эррани дисквалифицирована на два месяца за употребление допинга

Источник:  ITFКомментарии

98-я ракетка мира Сара Эррани дисквалифицирована на два месяца за употребление допинга. Об этом сообщается на официальном сайте Международной теннисной федерации (ITF).

Независимый трибунал принял решение дисквалифицировать Эррани на два месяца, начиная с 3 августа. Ее результаты в период с 16 февраля до 7 июня 2017 года аннулированы.

Напомним, что по данным издания Corriere della Sera, в допинг-пробе 30-летней итальянской теннисистки, которую она сдала в начале года, обнаружен гормональный стимулятор анастрозол.

Лучшим результатом Эррани на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде является выход в финал «Ролан Гаррос» в 2012 году. При этом в парном разряде она побеждала на всех турнирах «Большого шлема», а в 2012 году занимала первое место в парном рейтинге.

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