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Елена Орлова: Российские легкоатлеты не испытывают особого внимания антидопинговых служб на ЧМ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова рассказала, что российские легкоатлеты не испытывают особенного внимания со стороны антидопинговых служб.

- В первые дни антидопинговые службы выстраивались у входа в отель, проверяли всех спортсменов, кто приезжает на автобусах из аэропорта. Уведомляли о пробе еще до вручения ключей. Некоторые жаловались - итальянцы, немцы. Но это было абсолютно со всеми. У наших тоже по приезду брали пробы, особенного внимания к ним нет, - передает слова Орловой «Р-Спорт».

Добавим, что чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 13 августа.

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