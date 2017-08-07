Елена Орлова: Российские легкоатлеты не испытывают особого внимания антидопинговых служб на ЧМ
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова рассказала, что российские легкоатлеты не испытывают особенного внимания со стороны антидопинговых служб.
- В первые дни антидопинговые службы выстраивались у входа в отель, проверяли всех спортсменов, кто приезжает на автобусах из аэропорта. Уведомляли о пробе еще до вручения ключей. Некоторые жаловались - итальянцы, немцы. Но это было абсолютно со всеми. У наших тоже по приезду брали пробы, особенного внимания к ним нет, - передает слова Орловой «Р-Спорт».
Добавим, что чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 13 августа.
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