Домашний стадион «СКА-Хабаровск» затопило из-за ливней (фото)
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
В Хабаровске из-за сильного дождя затопило стадион им. Ленина, который является домашней ареной для футбольного клуба «СКА-Хабаровск».
Фотографию стадиона в своем официальном твиттере опубликовал «Анжи».
Поле стадиона в Хабаровске прямо сейчас pic.twitter.com/WYkro8RSgY— ФК «Анжи» (@fc_anji) 7 августа 2017 г.
Добавим, что уже завтра на стадионе должен пройти матч пятого тура чемпионата России между «СКА-Хабаровском» и «Анжи».
Матч
Место и дата
08 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
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