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Домашний стадион «СКА-Хабаровск» затопило из-за ливней (фото)

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

В Хабаровске из-за сильного дождя затопило стадион им. Ленина, который является домашней ареной для футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

Фотографию стадиона в своем официальном твиттере опубликовал «Анжи».

Добавим, что уже завтра на стадионе должен пройти матч пятого тура чемпионата России между «СКА-Хабаровском» и «Анжи».

Матч

СКА-Хабаровск - Анжи

Место и дата

08 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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