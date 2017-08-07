Домашний стадион «СКА-Хабаровск» затопило из-за ливней (фото)

читайте также

Гарай перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Соломон Кверквелия – лучший игрок «Локомотива» в июле Защитник Соломон Кверквелия признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком команды в июле. Об этом информирует официальный сайт железнодорожников.

Болельщики признали Фибеля лучшим игроком «Анжи» в июле Лучшим игроком «Анжи» в июле по версии болельщиков команды стал защитник Тома Фибель. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вагиз Хидиятуллин: Комбаров откровенно проспал игру с «Зенитом» Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Вагиз Хидиятуллин объяснил причины поражения красно-белых в матче 4-го тура РФПЛ от «Зенита» (1:5).