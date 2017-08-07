Вагиз Хидиятуллин: Игра «Зенита» — как луч света в царстве тьмы

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Вагиз Хидиятуллин объяснил причины поражения красно-белых в матче 4-го тура РФПЛ от «Зенита» (1:5).

— В чём причина провала «Спартака»? Это был просто не день команды?

— Вы правильно сказали. Это действительно провал. Бывает такое, что футболисты бросают играть, но пять пропущенных мячей — это, конечно, многовато. С другой стороны, уступить, скажем, с минимальным счётом — не легче. Но «Зенит» был просто лучше. Игра питерцев — как луч света в царстве тьмы. Пусть команда только строится, уже сейчас видны её контуры. Думаю, питерцы будут победной поступью идти к чемпионству. Тем более, у них очень длинная скамейка. Кого-то могут ещё приобрести, - сказал Хидиятуллин RT на русском.

Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».





