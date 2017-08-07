Перед чемпионатом мира-2018 «Бор» реконструируют, чтобы поселить там сборную

В деревне Одинцово подмосковного Домодедово пройдет реконструкция футбольной площадки оздоровительного комплекса «Бор». Здесь следующим летом будут проходить тренировочные игры чемпионата мира по футболу 2018 года.



Как сообщает сайт Главгосэкспертизы России, эксперты изучили представленные материалы по проекту реконсрукции «Бора» и пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Напомним, что на футбольной площадке оздоровительного комплекса «Бор» постоянно тренируется сборная России по футболу. Во время ЧМ-2018 комплекс сможет арендовать одна из иностранных сборных-участниц турнира.

Для того, чтобы сборные могли проводить в «Бору» тренировочные матчи в рамках подготовки к чемпионату, местное футбольное поле необходимо привести в соответствие с требованиями ФИФА. После окончания чемпионата мира на площадке будут проходить соревнования всероссийского и международного уровней, а также спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Общая площадь земельного участка, выделенного под строительство, составляет 2,38 га. В рамках реализации проекта проведут работы по нанесению разметки поля, замене ворот, установке информационного табло и оснащению спортивно-технологическим оборудованием. Также проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает размещение на участке ряда новых инфраструктурных объектов: двухэтажного административно-бытового корпуса с подвалом и хозяйственного блока, трибун на 500 зрителей, парковки, включая двенадцать мест для маломобильных групп населения.

Кроме того, в ходе работ будет установлена система обогрева и освещения футбольного поля. Поскольку площадка располагается на берегу реки Рогожки, в качестве берегоукрепительной конструкции будет возведена шпунтовая стенка протяженностью 86,8 м.

Напомним, что всего ФИФА утвердила перечень из 64 баз для команд-участниц чемпионата мира по футболу в России. Процесс выбора национальными сборными тренировочных баз в России для подготовки к мировому футбольному турниру 2018 года стартует 1 сентября.



