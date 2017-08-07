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РФПЛ: Решение о проведении матча «СКА-Хабаровск» - «Анжи» примут перед началом игры

Источник:  РФПЛКомментарии

Российская футбольная премьер-лига разместила на своем сайте информационное сообщение по поводу матча пятого тура чемпионата России между «СКА-Хабаровск» и «Анжи».

«В настоящее время погода в городе нормализовалась. Дренажная система на стадионе имени Ленина справилась с последствиями дождя. Обстановка контролируется официальными лицами матча в режиме онлайн.

На 8 августа по прогнозу Гидрометцентра России ожидается благоприятная погода.

Решение о проведении матча 5-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу между командами «СКА-Хабаровск» - «Анжи» будет принято арбитром непосредственно перед началом игры. В настоящее время опасений по поводу проведения матча нет» , - говорится в сообщении РФПЛ.

Добавим, что матч между «СКА-Хабаровском» и «Анжи» должен состоятся во вторник, 8 августа, в 11:00 по московскому времени.

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