Владимир Быстров: Хотел играть дома и никуда не уезжать

Полузащитник Владимир Быстров, подписавший однолетний контракт с «Тосно», в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от перехода.

- Я дома. И почему бы дальше не продолжать тренироваться и играть? Главное, чтобы здоровье позволяло.

- Значит, главным фактором перехода стал регион, который представляет «Тосно»?

- Да, хотел играть дома и никуда не уезжать.

- Правда ли, что был вариант с московским «Араратом»?

- Никаких больше вариантов не было. Я - игрок «Тосно».

- Уже готовы играть?

- Надо набрать форму и пройти адаптацию в команде. Постараюсь сделать это как можно быстрее.

- С кем-то из тосненцев знакомы?

- Я уже провел первую тренировку, поэтому успел познакомиться уже почти со всеми, - сказал Быстров.

Напомним, последним клубом 33-летнего уроженца Ленинградской области был «Краснодар», за который он играл с 2014 года. Также Быстров выступал за «Зенит» (2002-2005; 2009-2014), «Спартак» (2005-2009) и «Анжи» (2014).

Быстров снова вернулся в Петербург. Вот почему это круто – и не только для него