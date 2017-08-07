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Владимир Быстров: Хотел играть дома и никуда не уезжать

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник Владимир Быстров, подписавший однолетний контракт с «Тосно», в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от перехода.

- Я дома. И почему бы дальше не продолжать тренироваться и играть? Главное, чтобы здоровье позволяло.

- Значит, главным фактором перехода стал регион, который представляет «Тосно»?
- Да, хотел играть дома и никуда не уезжать.

- Правда ли, что был вариант с московским «Араратом»?
- Никаких больше вариантов не было. Я - игрок «Тосно».

- Уже готовы играть?
- Надо набрать форму и пройти адаптацию в команде. Постараюсь сделать это как можно быстрее.

- С кем-то из тосненцев знакомы?
- Я уже провел первую тренировку, поэтому успел познакомиться уже почти со всеми, - сказал Быстров.

Напомним, последним клубом 33-летнего уроженца Ленинградской области был «Краснодар», за который он играл с 2014 года. Также Быстров выступал за «Зенит» (2002-2005; 2009-2014), «Спартак» (2005-2009) и «Анжи» (2014). 

Быстров снова вернулся в Петербург. Вот почему это круто – и не только для него

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